Определились все четвертьфинальные пары ЧР по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» и кемеровский «Кузбасс» вышли в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом по итогам квалификационных матчей с динамовскими командами Москвы и Казани.После этих игр определились все четвертьфинальные пары:«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск),«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область),«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск),«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» (Кемерово).Первые и вторые матчи пойдут на льду команд, указанных первыми, 9 и 10 марта.