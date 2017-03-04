Фуркад: приберегу идеальную гонку для следующего сезона

Французский биатлонистпрокомментировал победу в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в Пхенчхане, которая стала для него 12-й в текущем сезоне.«Я часть поколения, которое смотрело выступления Бьорндалена по телевизору. Он очень вдохновляет. Я добрался до стадиона очень уставшим и очень благодарен Уле-Эйнару, что вдохновлял меня во время взросления. Это не идеальная гонка. За мной шли другие парни, и они не давали расслабляться. Так что приберегу идеальную гонку для следующего сезона.Что касается проверки олимпийской трассы, то мне было очень важно приехать сюда и почувствовать атмосферу. Это странно, потому что всё увиденное за последние пару дней будет иначе в следующем феврале», — приводит слова Фуркада официальный сайт IBU.