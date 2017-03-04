Соболева: норвежки идут к победе своим путём, чуть-чуть хитреньким

Российская лыжница, поздравляя норвежкус золотом в гонке на 30 км свободным стилем с общего старта на чемпионате мира в Лахти, прокомментировала информацию, что большинство спортсменов сборной Норвегии принимают запрещённые ВАДА препараты на правах терапевтических исключений (TUE).«Весь Интернет пишет, что мы (российские спортсмены) в допинге, что-то подделываем, какие-то манипуляции. А то, что у них (норвежек) разрешённые препараты, которые запрещены ВАДА, но им почему-то разрешены, не понимаю, как такое возможно. Либо ты вообще не принимаешь ничего запрещённого, даже с разрешения доктора, либо ты бегаешь в какой-то другой стадии, делать отдельные чемпионаты мира надо. Та же Армения приехала, не может состязаться даже с нами, а с Бьорген тем более, а они ведь тоже хотят побеждать.Я не доктор, не знаю, только научный сотрудник может сказать, помогают ли реально эти препараты. Люди тоже мало что знают, но пишут (в Интернете), и ты порой задумываешься. Наша команда «чистая». Скажу, что Серёжа (Устюгов) выступает на компоте. Можно, в принципе, соревноваться. Если всё время и мысли посвящать тренировкам, то можно с ними соревноваться и без препаратов. Главное, тренироваться. Марит говорит, что упорно тренировалась, работала не покладая рук. Молодец! Всё равно её поздравляю, каждый идёт к победе любой ценой. Каждый идёт к победе. Мы – вот таким путём, они – чуть-чуть хитреньким», — приводит слова Соболевой «Р-Спорт».