Российские регбисты уступили румынам в матче чемпионата Европы в Сочи

Сборная России по регби потерпела поражение от сборной Румынии со счётом 10:30 в третьем матче чемпионата Европы, который состоялся в Сочи.В чемпионате Европы принимают участие также сборные Грузии, Германии, Испании и Бельгии. Турнир проходит по круговой системе в разных городах. Победитель ЧЕ станет обладателем прямой путёвки на чемпионат мира 2019 года.Сборная России в предыдущих двух матчах проиграла испанцам и выиграла у бельгийцев. Теперь россияне занимают четвёртое место в таблице, набрав четыре очка. Лидирует сборная Румынии, выигравшая все три встречи и пополнив свою копилку девятью баллами.