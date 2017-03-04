Клишина: давление на ЧЕ в Белграде меньше, чем на Олимпиаде-2016

Российская легкоатлеткарассказала об ощущениях от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы 2017 года, который проходит в Белграде. Клишина пробилась в финал прыжков в длину, показав в квалификации второй результат — 6,83 м. Финал состоится в заключительный день турнира — 5 марта.«Выступать под нейтральным флагом — неидеальный вариант, но давление гораздо меньше, чем на Олимпийских играх», — приводит слова Клишиной официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.