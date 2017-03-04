Лыжный акробат М. Буров завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Москве

Россиянин Максим Буров завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который прошёл в Москве. Победу одержал китаец Чжоу Хань. Второе место занял белорус Максим Густик.
В соревнованиях женщин первенствовала австралийка Лидия Лассила. Второе место заняла китаянка Сю Ментао. Третьей стала ещё одна представительница Австралии Лора Пил. Россиянка Александра Орлова заняла четвёртое место, Кристина Спиридонова – 6-е.
В зачёте Кубка мира по лыжной акробатике победили китайцы Ци Гуанпу и Сю Ментао. Лучшими из россиян стали Буров (7-е место) и Любовь Никитина (5-е место).
Фристайл. Этап Кубка мира. Акробатика. Москва
Мужчины
1. Чжоу Хань (Китай) – 125,22.
2. Максим Густик (Беларусь) – 110,97.
3. Максим Буров (Россия) – 106,79.
Женщины
1. Лидия Лассила (Австралия) – 100,11.
2. Сю Ментао (Китай) – 94,11.
3. Лора Пил (Австралия) – 87,06.
4. Александра Орлова (Россия) – 80,33…
6. Кристина Спиридонова (Россия) – 64,89.