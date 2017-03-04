Конькобежец Юсков — 9-й после первого дня ЧМ в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков стал 14-м на дистанции 5000 м в первый день чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Хамаре. Из-за этого он опустился с пятого на девятое место в общем зачёте. Лидирует голландец Свен Крамер.
Конькобежный спорт. Классическое многоборье. Чемпионат мира. Хамар, Норвегия
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.12,33.
2. Патрик Рест (Нидерланды) — 6.15,10.
3. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 6.15,99…
14. Денис Юсков (Россия) — 6.31,83…
18. Данила Семериков (Россия) — 6.34,31…
21. Сергей Трофимов (Россия) — 6.35,04.
Многоборье. После двух дистанций из четырёх
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 73,643.
2. Патрик Рест (Нидерланды) — 73,780.
3. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 73,939…
9. Денис Юсков (Россия) — 75,483…
18. Сергей Трофимов (Россия) — 76,024…
20. Данила Семериков (Россия) — 77,581.