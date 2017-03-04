Поляки выиграли командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

Польские «летающие» лыжники одержали победу в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина К-116 на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти. Вторыми стали норвежцы, а замкнули тройку призёров представители Австрии. Россияне Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев и Евгений Климов показали девятый результат.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-116. Команды
1. Польша (Пётр Жила, Давид Кубацки, Мацей Кот, Камил Стох) — 1104,2.
2. Норвегия (Андерс Фаннемел, Йохан Форфанг, Даниэль Андре Танде, Андреас Штернен) — 1078,5.
3. Австрия (Михаэль Хайбек, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Штефан Крафт) — 1068,9…
9. Россия (Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Евгений Климов) — 473,4.