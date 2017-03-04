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Поляки выиграли командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

4 марта 2017, суббота. 22:50. Другие
Польские «летающие» лыжники одержали победу в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина К-116 на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти. Вторыми стали норвежцы, а замкнули тройку призёров представители Австрии. Россияне Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев и Евгений Климов показали девятый результат.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-116. Команды

1. Польша (Пётр Жила, Давид Кубацки, Мацей Кот, Камил Стох) — 1104,2.
2. Норвегия (Андерс Фаннемел, Йохан Форфанг, Даниэль Андре Танде, Андреас Штернен) — 1078,5.
3. Австрия (Михаэль Хайбек, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Штефан Крафт) — 1068,9…
9. Россия (Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Евгений Климов) — 473,4.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денис Корнилов Дмитрий Васильев - прыжки на лыжах с трамплина Евгений Климов
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4 марта 2017, суббота
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А за что наказывать? Какие-то правила игры были нарушены?
2459 (34%)
Наказать только "Водник". Они начали первыми
69 (1%)
Наказать только "Байкал-Энергию". Их результат матча вообще не интересовал
99 (1%)
Наказать и тех, и других. Штрафы, снятие очков
1450 (20%)
Обе команды отправить в низшую лигу. Или вообще расформировать
1847 (25%)
Наказать только руководство клубов. Игроки ни при чём, их заставили
1356 (19%)
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