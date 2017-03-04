Васнецова: у меня нет кумиров, а восхищаюсь я Лаурой Дальмайер

Российская биатлонистка, которая одержала победу в гонке преследования на юниорском первенстве мира в Словакии, стартовав с 24-й позиции, прокомментировала своё достижение, а также рассказала о своих дальнейших целях.«После индивидуалки и спринта я очень разозлилась на себя. Проанализировав все свои неудачи в предыдущих гонках чемпионата, я понимала, что нельзя повторять прежних ошибок. Ещё на пристрелке перед гонкой преследования я поняла, что сегодня нужно рисковать, так как терять было уже нечего. Я старалась стрелять быстро, так как не было времени думать и выцеливать, но при этом я была максимально сконцентрирована и полностью собрана. Наверное, поэтому всё так хорошо сложилось! Конечно до гонки я не верила, что завоюю золото. Я даже не рассчитывала на попадание на пьедестал, не говоря уже о победе.Цель на сезон я выполнила. Я стала чемпионкой мира в личной гонке. Мечта же всей жизни — олимпийское золото. Мой кумир? У меня нет кумиров. А восхищаюсь я Лаурой Дальмайер, она невероятная спортсменка. Начинающим же биатлонистам могу посоветовать: любите то, чем занимаетесь. Главное — поставить перед собой чёткую цель и постоянно идти к ней. Работать, не останавливаться перед преградами, верить в успех, и всё получится», — приводит слова Васнецовой «Биатлон зимой и летом».