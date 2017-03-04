Россиянки проиграли новозеландкам в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби-7

Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от сборной Новой Зеландии со счётом 5:26 в четвертьфинале этапа Мировой серии, который проходит в Лас-Вегасе. Теперь им предстоит сыграть в турнире за 5-8 места со сборной Ирландии.Россия — Новая Зеландия — 5:26.В общем зачёте россиянки занимают пятое место с 24 очками. Лидирует команда Новой Зеландии, у которой в активе 36 баллов. Ещё командам предстоит поучаствовать в трёх этапах: в Японии, Канаде и Франции.