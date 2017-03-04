«Ростов-Дон» обыграл «Брест» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Кубка ЕГФ во Франции победил «Брест» со счётом 26:21 Лучшим бомбардиром встречи в составе российской команды стала, забросившая семь мячей. Пять раз отличилась, по четыре раза –Уже 11 марта в 16:00 мск в Ростове-на-Дону состоится ответная игра.«Брест» (Франция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 21:26 (11:13).