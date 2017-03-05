Отец А. Шипулина: радуемся не столько 2-му месту Антона, сколько чистой стрельбе

, отец и первый тренер российского биатлониста, прокомментировал второе место своего воспитанника в гонке преследования на этапе Кубка мира в Южной Корее.«Мы всей семьёй радуемся не столько второму месту Антона, сколько его чистой стрельбе. Уже очень давно в гонках с четырьмя огневыми рубежами ему это не удавалось. Сын здорово настроился и отработал без осечек. В спринте Антон как раз обжёгся, когда пытался много отыграть и дважды потом промахнулся на «стойке». В пасьюте все звёзды сошлись. Он и на огневых рубежах работал уверенно, и при этом показал лучший ход в гонке.Подходит ли Антону олимпийская трасса Пхенчхана? Многое зависит от погоды. Даже на этом этапе мы видели, что по ходу гонки сначала может быть «каша», а затем трассу подмораживает. Так что многое будет зависеть от погоды конкретно на Олимпиаде. В целом, трасса для сына нормальная, рабочая. Он сам говорил, что доволен ей», — приводит слова Шипулина-старшего «Тюменская арена».