Килти победил на дистанции 60 м на ЧЕ по лёгкой атлетике в Белграде

Британец Ричард Килти одержал победу в забеге на 60 м на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде. Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, пробилась в финал прыжков в длину, который состоится завтра, 5 марта.Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград, СербияМужчины. 60 м1. Ричард Килти (Великобритания) — 6,54.2. Ян Волко (Словакия) — 6,58.3. Остин Гамильтон (Швеция) — 6,63.400 м1. Батухан Алтынташ (Турция) — 46,92.2. Русмир Малкочевич (Босния и Герцеговина) — 48,23.3. Себастьян Урсаши (Румыния) — 48,86.1500 м1. Марцин Левандовский (Польша) — 3.44,82.2. Калле Берглунд (Швеция) — 3.45,56.3. Филип Сасинек (Чехия) — 3.45,89.Длина1. Измир Смайлай (Албания) — 8,08.2. Михел Торнеус (Швеция) — 8,08.3. Сергей Никифоров (Украина) — 8,07.Ядро1. Конрад Буковицкий (Польша) — 21,97.2. Томаш Станек (Чехия) — 21,43.3. Давид Шторль (Германия) — 21,30.Женщины. 400 м1.Тамара Салашки (Сербия) — 53,69.2. Бьянка Разор (Румыния) — 53,93.3. Андриана Ферра (Греция) — 53,94.1500 м1. Лаура Майр (Великобритания) — 4.02,39.2. Констанца Клоштерхальфен (Германия) — 4.04,45.3. София Эннауи (Польша) — 4.06,59.Высота1. Айрина Палсите (Литва) — 2,01.2. Рут Бейтиа (Испания) — 1,94.3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94.Тройной прыжок1. Кристин Гириш (Германия) — 14,37.2. Патрисия Мамона (Португалия) — 14,32.3. Параскеви Папахристу (Греция) — 14,24.Шест1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,85.2. Лиза Рыжих (Германия) — 4,75.3. Ангелика Бегтссон (Швеция) и Марина Килипко (Украина) — по 4,55.