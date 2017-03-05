Килти победил на дистанции 60 м на ЧЕ по лёгкой атлетике в Белграде

Британец Ричард Килти одержал победу в забеге на 60 м на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде. Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, пробилась в финал прыжков в длину, который состоится завтра, 5 марта.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград, Сербия
Мужчины. 60 м
1. Ричард Килти (Великобритания) — 6,54.
2. Ян Волко (Словакия) — 6,58.
3. Остин Гамильтон (Швеция) — 6,63.
400 м
1. Батухан Алтынташ (Турция) — 46,92.
2. Русмир Малкочевич (Босния и Герцеговина) — 48,23.
3. Себастьян Урсаши (Румыния) — 48,86.
1500 м
1. Марцин Левандовский (Польша) — 3.44,82.
2. Калле Берглунд (Швеция) — 3.45,56.
3. Филип Сасинек (Чехия) — 3.45,89.
Длина
1. Измир Смайлай (Албания) — 8,08.
2. Михел Торнеус (Швеция) — 8,08.
3. Сергей Никифоров (Украина) — 8,07.
Ядро
1. Конрад Буковицкий (Польша) — 21,97.
2. Томаш Станек (Чехия) — 21,43.
3. Давид Шторль (Германия) — 21,30.
Женщины. 400 м
1.Тамара Салашки (Сербия) — 53,69.
2. Бьянка Разор (Румыния) — 53,93.
3. Андриана Ферра (Греция) — 53,94.
1500 м
1. Лаура Майр (Великобритания) — 4.02,39.
2. Констанца Клоштерхальфен (Германия) — 4.04,45.
3. София Эннауи (Польша) — 4.06,59.
Высота
1. Айрина Палсите (Литва) — 2,01.
2. Рут Бейтиа (Испания) — 1,94.
3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94.
Тройной прыжок
1. Кристин Гириш (Германия) — 14,37.
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 14,32.
3. Параскеви Папахристу (Греция) — 14,24.
Шест
1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,85.
2. Лиза Рыжих (Германия) — 4,75.
3. Ангелика Бегтссон (Швеция) и Марина Килипко (Украина) — по 4,55.