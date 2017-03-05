Васильев: Гараничеву нужно разобраться со своим эстафетным синдромом

Олимпийский чемпионпрокомментировал выступлениев гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.«Что касается Гараничева, и вчера, и сегодня было видно, что он находится в форме, если говорить о ходе ногами. Другое дело, что не все гладко со стрельбой, но он все равно молодец. Два штрафных круга на четырех рубежах для него это прилично. Если бы было на один круг меньше – мог бы побороться за подиум. Я надеюсь, что Женю поставят в эстафету, и тогда ему нужно будет разобраться со своим эстафетным синдромом. Думаю, у нас завтра в гонке хорошие шансы. Особенно, если ребята не будут использовать дополнительные патроны, есть все возможности выиграть гонку. А так мы обязаны быть на подиуме», — приводит слова Васильева «Спорт-экспресс».