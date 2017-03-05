Новозеландки выиграли этап Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 одержала победу на этапе Мировой серии, который проходил в Лас-Вегасе. В четвертьфинале они нанесли поражение сборной России, которая в плей-офф за пятое место обыграла команду Ирландии со счётом 20:5, но затем уступила сборной Фиджи со счётом 17:19.1. Новая Зеландия.2. Австралия.3. Канада.4. США.5. Фиджи.6. Россия.7. Ирландия.В общем зачёте россиянки занимают пятое место с 24 очками. Лидирует команда Новой Зеландии, у которой в активе 36 баллов. Ещё командам предстоит поучаствовать в трёх этапах: в Японии, Канаде и Франции.