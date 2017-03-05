Новозеландки выиграли этап Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 одержала победу на этапе Мировой серии, который проходил в Лас-Вегасе. В четвертьфинале они нанесли поражение сборной России, которая в плей-офф за пятое место обыграла команду Ирландии со счётом 20:5, но затем уступила сборной Фиджи со счётом 17:19.
Регби-7. Мировая серия. Третий этап. Лас-Вегас, США
Женщины. Итоговая классификация
1. Новая Зеландия.
2. Австралия.
3. Канада.
4. США.
5. Фиджи.
6. Россия.
7. Ирландия.
В общем зачёте россиянки занимают пятое место с 24 очками. Лидирует команда Новой Зеландии, у которой в активе 36 баллов. Ещё командам предстоит поучаствовать в трёх этапах: в Японии, Канаде и Франции.