Тарасевич завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине на Гран-при Индианаполиса

Россиянин Григорий Тарасевич стал третьим на дистанции 100 м на спине на Гран-при Индианаполиса. Победу одержал китаец Сюй Цзяюй, а обладателем серебра стал американец Джейкоб Пэбли.Плавание. Гран-при Индианаполиса. Индианаполис, СШАМужчины. Спина, 100 м1. Сюй Цзяюй (Китай) — 53,04.2. Джейкоб Пэбли (Россия) — 53,77.3. Григорий Тарасевич (Россия) — 53,96.Ранее ещё один представитель России Владимир Морозов победил на Гран-при Индианаполиса на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 22,09 секунды.