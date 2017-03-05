Годжиа первенствовала в Супергиганте на этапе КМ в Чонсоне

Итальянка София Годжиа победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Чонсоне (Южная Корея). Второй результат показала американка Линдси Вонн, а замкнула тройку призёров словенка Илка Штухец.
На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице в этой дисциплине первенствовала австрийка Николь Шмидхофер.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 17-й этап. Чонсон, Южная Корея
Женщины. Супергигант
1. София Годжиа (Италия) – 1.20,35.
2. Линдси Вонн (США) – 1.20,39.
3. Илка Штухец (Словения) – 1.20,86.