Годжиа первенствовала в Супергиганте на этапе КМ в Чонсоне

Итальянкапобедила в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Чонсоне (Южная Корея). Второй результат показала американка, а замкнула тройку призёров словенкаНа чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице в этой дисциплине первенствовала австрийка Николь Шмидхофер.1. София Годжиа (Италия) – 1.20,35.2. Линдси Вонн (США) – 1.20,39.3. Илка Штухец (Словения) – 1.20,86.