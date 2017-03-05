Акимова: тренеры не объясняли расстановку по этапам, просто решили так

Россиянкапрокомментировала своё выступление на первом этапе женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане.«Я впервые в этом сезоне бежала первый этап. В прошлом году часто выступала на стартовом отрезке. По этапам расставляли тренеры. Они ничего не объясняли, просто решили так.Мне было довольно тяжело, особенно на последнем круге. Может, и был смысл пропустить этот этап, но в спринте и гонке преследования силы были, так что не думаю, что надо было не ехать в Пхёнчхан», — рассказала Акимова в эфире «Матч ТВ».