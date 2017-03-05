Миронова: самочувствие ужасное, не могу бежать

Россиянка, выступавшая второй в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, призналась, что недовольна своим самочувствием.«Не справилась со стрельбой. И так самочувствие плохое, а ещё и на круг зашла. Настроение было неплохое, а вот самочувствие просто ужасное, не могу бежать. Почему не поставили Слепцову? Она тоже плохо себя чувствует», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».Светлана Миронова завершила свой этап на 18-й позиции, отставая от лидера на 2 минуты 19 секунд.