Немки выиграли эстафету на этапе КМ по биатлону в Пхёнчхане, россиянки — 12-е

Женская сборная Германии по биатлону одержала победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Пхёнчхане. Вторыми стали представительницы Норвегии, а замкнули тройку призёров спортсменки из Чехии. Россиянки Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых показали лишь 12-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Женщины. Эстафета 4х6 км
1. Германия — 1:07.35,6 (1+7).
2. Норвегия +22,8 (1+11).
3. Чехия +22,9 (1+9).
4. Швеция +23,0 (0+7).
5. Италия +25,9 (0+11).
6. Франция +1.18,8 (2+12).
7. Украина +1.27,2 (0+9).
8. Канада +1.34,0 (0+7).
9. Казахстан +2.05,2 (1+9).
10. Беларусь +2.07,1 (0+8)…
12. Россия +2.21,5 (1+10).