Услугина: не могу объяснить провал сборной России. Не бывает успехов без падений

Россиянка, выступавшая на третьем этапе женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, рассказала, что не может объяснить провал российской команды в этой гонке.«Честно говоря, не могу объяснить, с чем связан провал сборной России. Не бывает успехов без падений. Мы сможем подняться и стать сильнее.Что касается трассы, то мы бежали днём, так что ничего удивительного в таком состоянии нет. На самом деле трасса была практически идеальной, если сравнивать со спринтом», — рассказала Услугина в эфире «Матч ТВ».