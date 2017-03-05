Россиянин Александр Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Второе место занял чех Ондрей Моравец, а замкнул тройку призёров норвежец Хавард Богетвейт.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Александр Логинов (Россия) – 31.45,7 (3).
2. Ондрей Моравец (Чехия) – +9,8 (3).
3. Хавард Богетвейт (Норвегия) – +12,9 (2)…
4. Матвей Елисеев (Россия) – +41,1 (1).
5. Алексей Волков (Россия) – + 50,5 (2)…
8. Алексей Слепов (Россия) – + 1.18,8 (4)…
11. Дмитрий Малышко (Россия) – + 1.36,6 (3)…
21. Александр Поварницын (Россия) – +2.09,7 (8).