Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта.
«Дорогие друзья, 3 марта в Монако, я получила награду и признание от Международного союза водно-моторного спорта за блестящую спортивную карьеру и достижения в развитии спорта в мире!» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».
19 августа 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры. В том же месяце она была принята в члены МОК на сессии организации в Рио-де-Жанейро, а в декабре Елену избрали членом исполкома ОКР и главой наблюдательного совета РусАДА.