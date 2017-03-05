Цветков: я отвратительно провёл свой этап эстафеты в Пхёнчхане

Россиянинпрокомментировал своё выступление на первом этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхчане.«Я отвратительно отработал свой этап. Не справился с темпом на первом круге, из-за чего допустил ошибки на „лёжке“, к тому же завозился при перезарядке, патрон вылетел. Уже после первой стрельбы поймал большой отрыв. На первом этапе тоже есть сильные ребята, которые стараются сразу создать преимущество, убежать. Я попытался отработать в их темпе, а надо было спокойно сидеть за спинами лидеров и не выходить вперёд», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».