Сливко и Кайшева попали на пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка IBU

Немка Анна Вайдель победила в гонке преследования на 10 км на седьмом этапе Кубка IBU по биатлону в Контиолахти. Второе и третье места заняла россиянки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева соответственно.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (2).
2. Виктория Сливко (Россия) – +2,8 (0).
3. Ульяна Кайшева (Россия) – +3,7 (1)…
6. Анна Никулина (Россия) – + 19,5 (2).
7. Екатерина Шумилова (Россия) – + 19,6 (3).
8. Дарья Виролайнен (Россия) – + 31,7 (5)…
14. Анастасия Загоруйко (Россия) – +1.36,0 (4).