Глава ФТАР Агапитов в середине марта встретится с президентом IWF

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР)рассказал, что в середине марта встретится с главой Международной федерации тяжёлой атлетики«Договорились о встрече 16 или 17 марта», — приводит слова Агапитова ТАСС.Предыдущая встреча руководителей федераций состоялась 27 января в Будапеште. Напомним, что 29 июля 2016 года IWF отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев применения допинга, а затем ФТАР была дисквалифицирована на год за многочисленные нарушения антидопинговых правил.