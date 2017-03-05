Гараничев: сейчас набрал форму, которая должна была быть в начале сезона

Россиянин, бежавший на втором этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, прокомментировал своё выступление.«Не совсем доволен „стойкой“, начал ускорять темп после третьего выстрела, и это меня сбило. Затем доработал двумя дополнительными патронами и пошёл дальше бороться. У нас сильная команда, просто мне удалось набрать оптимальную форму, которая должна была быть в начале сезона. Трасса здесь сложная, погодные условия тоже тяжёлые, а мне удалось справиться с этими трудностями и пробежать хорошо.Что касается Цветкова, то Максим бежал со многими лидерами своих команд. Он передал мне эстафету с отставанием, так что я бежал в своём темпе. Мне удавалось держать скорость и обгонять соперников», — рассказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».