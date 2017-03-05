Лапшин: давно не бегал, уже подзабыл, каково это

Бывший российский биатлонистпрокомментировал свой дебют за сборную Южной Кореи, в составе которой выступил на первом этапе эстафеты на домашнем этапе Кубка мира в Пхёнчхане.«Я давно не бегал, подзабыл уже, каково это. Думаю, что неплохо справился. Первый старт есть первый старт. Надо было посмотреть на ребят, кто как бежит.Наша команда ещё ни разу не финишировала, надеюсь, что сегодня получится, хотя наш лидер повредил ногу на Азиатских играх и здесь не бежит», — рассказал Тимофей Лапшин в эфире «Матч ТВ».