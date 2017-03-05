Бабиков: можно было выступить и лучше

Россияниноценил своё выступление на третьем этапе эстафеты на Кубке мира в Пхёнхчане.«Можно было и лучше выступить. С той позиции, в которой я оказался, было трудно вести борьбу с лидерами. Моя задача заключалась в том, чтобы обойти ближайших соперников, чтобы Антон Шипулин мог бороться за медали.Мы не думали о том, где наши соперники по борьбе за „Малый хрустальный глобус“ в зачёте эстафет, французы и немцы, а просто старались работать по максимуму и быть как можно выше», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».