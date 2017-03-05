Французы выиграли эстафету на этапе КМ по биатлону в Пхёнчхане, россияне — 4-е

Мужская сборная Франции по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Пхёнчхане. Вторыми финишировали представители Австрии, а замкнула тройку призёров команда Норвегии. Россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин остановились в шаге от пьедестала.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км
1. Франция — 1:12.09,5 (0+10).
2. Австрия +33,8 (0+9).
3. Норвегия +45,4 (1+8).
4. Россия +1.11,1 (0+9).
5. Украина +1.28,0 (0+7).
6. Германия +1.39,3 (1+14).
7. Канада +3.03,1 (0+9).
8. Чехия +3.11,8 (2+9).
9. Казахстан +3.12,4 (0+9).
10. США +3.12,8 (0+9).