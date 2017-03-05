Херрман: надеялась, что получится обойтись без штрафного круга, но не вышло

Немецкая биатлонисткапрокомментировала своё выступление в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где её команда завоевала золотые медали.«Это была моя первая эстафета на Кубке мира. На стрельбе стоя я немного занервничала, когда промахнулась. Надеялась, что получится обойтись без штрафного круга, но не вышло. На последнем круге выложилась по полной», — приводит слова Херрман официальный сайт IBU.Обладательницами серебра стали норвежки, а замкнули тройку призёров чешские спортсменки. Россиянки показали лишь 12-й результат.