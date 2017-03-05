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175 лет назад 2016
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Президент FIS: решения по отстранённым российским лыжникам должен принимать МОК

5 марта 2017, воскресенье. 16:02. Другие
Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер рассказал, как будут приниматься решения в отношении отстранённых российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

«Нам необходимо дождаться окончания расследования МОК. Ведь речь идёт в первую очередь об Олимпийских играх в Сочи, поэтому именно МОК должен принять решение. И уже после этого МОК, если сочтёт необходимым, попросит международные федерации применить санкции.

Что касается главы антидопинговой панели FIS, то Патрик Смит зарекомендовал себя в должности федерального судьи канадского правительства, поэтому я не вижу оснований не доверять ему. Он лишь судья, не более», — приводит слова Каспера ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Алексей Петухов Евгений Белов Максим Вылегжанин Допинг Отстранение России
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5 марта 2017, воскресенье
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