Президент FIS: решения по отстранённым российским лыжникам должен принимать МОК

Президент Международной федерации лыжного спортарассказал, как будут приниматься решения в отношении отстранённых российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.«Нам необходимо дождаться окончания расследования МОК. Ведь речь идёт в первую очередь об Олимпийских играх в Сочи, поэтому именно МОК должен принять решение. И уже после этого МОК, если сочтёт необходимым, попросит международные федерации применить санкции.Что касается главы антидопинговой панели FIS, то Патрик Смит зарекомендовал себя в должности федерального судьи канадского правительства, поэтому я не вижу оснований не доверять ему. Он лишь судья, не более», — приводит слова Каспера ТАСС.