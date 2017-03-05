Член комиссии по велоспорту на шоссе Международного союза велосипедистов (UCI) Александр Гусятников избран вице-президентом Европейского союза велосипедистов (UEC), о чём сообщает пресс-служба организации.
Выборы состоялись в ходе конгресса UEC, который проходит в Брюсселе сегодня, 5 марта. Также на пост президента UEC был переизбран Давид Лаппартьен, который также является президентом Французской федерации велоспорта, вице-президентом Международной федерации велоспорта и возглавляет UEC с 2013 года.