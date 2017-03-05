Касперович: приятно получить «Малый хрустальный глобус» в такой жёсткой борьбе

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал победу мужской команды в общем зачёте эстафетных гонок Кубка мира, а также планы относительно Светланы Слепцовой.«Очень приятно получить «Малый хрустальный глобус» в такой жёсткой борьбе на протяжении всего сезона. Мы одна из сильнейших команд. Сегодня не получилось на первом этапе — у Максима Цветкова уже накопилась усталость, плюс ветровая ситуация, с которой он не справился, начал поправлять, настраиваться, замешкался, и с этого рубежа и пошёл проигрыш, плюс тяжело шёл по дистанции, хотя вчера в спринте был совсем другой.Что касается Слепцовой, не знаю про травму плеча, но мы с ней говорили, она готовится к чемпионату России, пропустит два этапа Кубка мира и этап Кубка IBU», — приводит слова Касперовича ТАСС.