Устюгов взял серебро в масс-старте на 50 км, завоевав 5-ю медаль ЧМ-2017

Российский лыжникзавоевал серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем с общего старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в Лахти. Чемпионом мира стал канадец, которому Устюгов проиграл всего 0,6 секунды. Третье место занял финнДля россиянина эта медаль стала пятой на ЧМ-2017. Ранее Устюгов завоевал две золотые награды (в скиатлоне и командном спринте) и два серебра (в индивидуальном спринте и эстафете).1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9.2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,6.3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1,4…13. Алексей Червоткин (Россия) – + 24,6…28. Андрей Мельниченко (Россия) – + 3.54,4…31. Пётр Седов (Россия) – + 4.39,8.