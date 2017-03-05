Гандболистка Кузнецова не сможет помочь сборной России в отборе на ЧМ

Левая крайняя сборной России, попавшая в символическую сборную по итогам олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, не сможет принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира с командой Польши, которые пройдут 9 и 13 июня, из-за травмы колена. 5 марта гандболистка отправилась в Германию, где ей будет сделана операция на крестообразных связках. Восстановление после таких травм занимает 6-8 месяцев.«По моим предположениям, вновь играть в гандбол я смогу только будущей осенью. Хотя мне бы очень хотелось помочь нашей сборной в этих матчах. Сборная Польши — принципиальный для нас соперник. К сожалению, я не успею восстановиться к играм с польками, но уверена, что наша сборная сумеет отобраться на чемпионат мира», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба Федерации гандбола России.