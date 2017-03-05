М. Фуркад: благодаря партнёрам я мог позволить себе ошибиться

Финишёр сборной Франции в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Южной Кореепрокомментировал свой этап и победу команды.«Это была возможность проверить олимпийскую трассу на следующий год. Сегодня я стартовал с запасом, который организовали мне партнёры по команде, так что мог позволить себе некоторые эксперименты и ошибки. Это не проверить в индивидуальной гонке, где ошибки будут стоить дороже. Сегодня же, стартуя с тем преимуществом, которое создали для меня товарищи по команде, я был очень спокоен и уверен, что смогу ходом ликвидировать погрешности в стрельбе», — приводит слова Фуркада L'Equipe.