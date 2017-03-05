Малышко, Виролайнен, Сливко и Шумилова выступят на этапе КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В составе мужской команды выступят. Женскую сборную составят«Планируем, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который пройдёт в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене.Женский состав мы увеличили до шести человек, потому что в Контиолахти предстоят две эстафеты. Светлана Миронова выступит на этапе Кубка IBU в Отепя. Участие Ульяны Кайшевой в заключительном этапе Кубка мира будет зависеть от её выступления в Эстонии”, — приводит комментарий главного тренера сборной Россиипресс-служба СБР.