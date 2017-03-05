Виролайнен досрочно выиграла Кубок IBU в общем зачёте

Российская биатлонистказавоевала «Большой хрустальный глобус» Кубка IBU. Несмотря на то что Виролайнен не выступит на заключительном этапе Кубка IBU в Отепя, её преимущество над соперницами в общем зачёте так велико, что трофей был вручён россиянке сразу после гонки преследования в Контиолахти. В активе Виролайнен 684 очка, у идущей второй россиянки– 526 баллов.Также Виролайнен стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования. В активе Виролайнен 228 баллов. Второе место досталось, которая набрала 168 очков, третьей стала Никулина (163).Обладателем «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования среди мужчин стал россиянин, который набрал 212 баллов. Второе место у, на счету которого 180 очков. Третьим стал француз(139).