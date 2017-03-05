«Кубань» на выезде уступила «Битигхайму» в первом матче Кубка ЕГФ

В первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ «Кубань» на выезде уступила лидеру чемпионата Германии «Битигхайму» со счётом 26:33. В своём чемпионате «Битигхайм» в этом сезоне вообще не проигрывает, а на стадии группового этапа Кубка ЕГФ потерпел лишь одно поражение — от «Ростов-Дона».В составе Кубани» 5 голов записала на свой счёт, по 4 мяча провелиОтветная встреча состоится 12 марта в Краснодаре.«Битигхайм» (Германия)- «Кубань» (Россия) — 33:26 (16:13).