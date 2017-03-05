Устюгов — первый российский лыжник, завоевавший пять медалей на одном ЧМ

Россиянин, завоевав пять медалей на чемпионате мира в Лахти (Финляндия) — две золотые и три серебряные, — стал первым лыжником из России или СССР, выигравшим такое количество наград в рамках одного мирового первенства. Ранее никому из российских и советских лыжников не удавалось завоевать больше трёх медалей чемпионата мира.При этом Устюгов повторил рекорд, установленный в женских лыжах Еленой Вяльбе, нынешним президентом Федерации лыжных гонок России. Вяльбе завоевала пять медалей на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме — правда, все они были золотыми.