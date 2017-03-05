Устюгов: теперь у Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина есть по медали ЧМ-2017

Лыжник, завоевавший на чемпионате мира в Лахти пять медалей (две золотые и три серебряные) посвятил свои награды отстранённым от участия в соревнованиях российским лыжникам.«После эстафеты я выдохнул, все цели выполнил на чемпионат мира. Получил удовольствие от чемпионата, получил кайф, вышел и очень доволен этим серебром. У меня всё получилось, и я очень рад. На следующий год я постараюсь повторить этот успех, но это будет сложно. Я посвящаю эти медали ребятам: Легкову, Белову, Петухову и Вылегжанину, у них теперь есть по медали», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».