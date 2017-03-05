Крамер выиграл итоговую классификацию КМ по конькобежному спорту, Юсков стал 9-м

В Хамаре завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. На дистанции 10 000 м первенствовал голландец Свен Крамер (13.10,45), став девятикратным чемпионом мира в классическом многоборье. В общем зачёте Крамер одержал победу с суммой 148,425. Второе место занял Патрик Рёст, третье — Ян Блокхайзен, которые также представляют Нидерланды. Лучшим из россиян стал Денис Юсков, занявший девятое место (110,286). При этом Юсков, выигравший забег на 1500 метров, не стартовал на дистанции 10 000 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия
Мужчины. 10 000 м.
1. Свен Крамер – 13.10,45.
2. Ян Блокхайзен (оба – Нидерланды) – 13.13,39.
3. Барт Свингс (Бельгия) – 13.20,61.
Многоборье. Итоговая классификация
1. Свен Крамер – 148,425.
2. Патрик Рёст – 149,128.
3. Ян Блокхайзен (все – Нидерланды) – 149,698…
9. Денис Юсков – 110,286…
14. Сергей Трофимов – 111,547…
21. Данила Семериков (все – Россия) – 114,614.