Крянин: мы увидели чемпионат мира имени Устюгова

Итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира в Лахти подвёл бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года в марафоне, вице-президент Федерации лыжных гонок России«Я думаю, что последний старт хорошо сложился для Устюгова. Да, Харви на финише оказался сильнее. Но Сергей в Лахти, выходя на любой старт, без медали не возвращался. Пять наград позволяют сказать, что мы увидели чемпионат мира имени Устюгова.Конечно, отмечу всех ребят, которые заменили наших лидеров. В непростой ситуации наши парни и девушки проявили себя здорово. Несмотря на молодость, они выступили очень достойно. Такой результат вселяет надежду, что ещё через два-три года, при упорной работе на тренировках, наши таланты смогут уже стабильно бороться за медали на самом высоком уровне», — приводит слова Крянина «Тюменская арена».