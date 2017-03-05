Томпсон и Шапюи выиграли малые Кубки мира по ски-кроссу, Чирцова стала 14-й

В Блю Маунтине прошёл финальный этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе в нынешнем сезоне. Победу на этих соревнованиях одержали хозяева — канадцы Мариэлла Томпсон и Брэди Леман.В малом Кубке мира в ски-кроссе первые места заняли Томпсон и француз Жан-Фредерик Шапюи. Лучшая из россиянок, Анастасия Чирцова, стала 14-й. Среди мужчин выше всех из россиян поднялся Игорь Омелин – 27-й.1. Мариэлла Томпсон (Канада).2. Сандра Нэслунд (Швеция).3. Фанни Смит (Швейцария).1. Мариэлла Томпсон (Канада) – 965.2. Сандра Нэслунд (Швеция) – 790.3. Фанни Смит (Швейцария) – 683…14. Анастасия Чирцова – 289…26. Виктория Завадовская – 45…35. Екатерина Мальцева – 14.36. Майя Аверьянова – 12.37. Анна Антонова (все – Россия) – 12.1. Брэди Леман.2. Кристофер Дельбоско (оба – Канада).3. Филип Флисар (Словения).1. Жан-Фредерик Шапюи (Франция) – 763.2. Брэди Леман (Канада) – 721.3. Алекс Фива (Швеция) – 639…27. Игорь Омелин – 137…37. Сергей Ридзик – 69.38. Семён Денщиков – 68…46. Егор Коротков – 23…54. Артём Костенко (все – Россия) – 10.