Томпсон и Шапюи выиграли малые Кубки мира по ски-кроссу, Чирцова стала 14-й

В Блю Маунтине прошёл финальный этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе в нынешнем сезоне. Победу на этих соревнованиях одержали хозяева — канадцы Мариэлла Томпсон и Брэди Леман.
В малом Кубке мира в ски-кроссе первые места заняли Томпсон и француз Жан-Фредерик Шапюи. Лучшая из россиянок, Анастасия Чирцова, стала 14-й. Среди мужчин выше всех из россиян поднялся Игорь Омелин – 27-й.
Фристайл. Этап Кубка мира. Блю Маунтин, Канада.
Женщины. Ски-кросс
1. Мариэлла Томпсон (Канада).
2. Сандра Нэслунд (Швеция).
3. Фанни Смит (Швейцария).
Итоговый зачёт в ски-кроссе
1. Мариэлла Томпсон (Канада) – 965.
2. Сандра Нэслунд (Швеция) – 790.
3. Фанни Смит (Швейцария) – 683…
14. Анастасия Чирцова – 289…
26. Виктория Завадовская – 45…
35. Екатерина Мальцева – 14.
36. Майя Аверьянова – 12.
37. Анна Антонова (все – Россия) – 12.
Мужчины. Ски-кросс
1. Брэди Леман.
2. Кристофер Дельбоско (оба – Канада).
3. Филип Флисар (Словения).
Итоговый зачёт в ски-кроссе
1. Жан-Фредерик Шапюи (Франция) – 763.
2. Брэди Леман (Канада) – 721.
3. Алекс Фива (Швеция) – 639…
27. Игорь Омелин – 137…
37. Сергей Ридзик – 69.
38. Семён Денщиков – 68…
46. Егор Коротков – 23…
54. Артём Костенко (все – Россия) – 10.