Клишина: была бы больше рада, если бы завоевала медаль ЧЕ

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая выступала на зимнем чемпионате Европы в Белграде под нейтральным флагом, прокомментировала свой результат – четвёртое место с лучшим для себя результатом в сезоне (6,84).
«Я рада, что показала свой лучший результат в сезоне, но меня бы куда больше удовлетворило, если бы смогла прыгнуть дальше и завоевать медаль чемпионата Европы. Я не принимала участия во многих соревнованиях из-за ситуации вокруг российской лёгкой атлетики, но надеюсь, что к чемпионату мира в Лондоне ситуация улучшится», — приводит слова Клишиной пресс-служба турнира.