Сборная Польши выиграла медальный зачёт зимнего ЧЕ по лёгкой атлетике

Сборная Польши выиграла общекомандный медальный зачёт на зимнем чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который завершился в Белграде. В активе польских спортсменов 12 медалей (семь золотых, одна серебряная и четыре бронзовые). Второй стала сборная Великобритании (5-4-1), третьей – Германии (2-2-5). Всего на чемпионате было разыграно 26 комплектов наград. Единственная россиянка, прыгунья в длину Дарья Клишина, выступавшая на первенстве континента под нейтральным флагом, заняла четвёртое место.
В заключительный день соревнований было разыграно 11 комплектов наград.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград, Сербия
Мужчины. 800 м
1. Адам Кщот (Польша) – 1.48,87.
2. Андреас Бубе (Дания) – 1.49,32.
3. Альваро Де Арриба (Испания) – 1.49,68.
3000 м
1. Адель Мешаал (Испания) – 8.00,60.
2. Хенрик Ингебритсен (Норвегия) – 8.00,93.
3. Рихард Рингер (Германия) – 8.01,01.
Эстафета 4х400 м
1. Польша – 3.06,99.
2. Бельгия – 3.07,80.
3. Чехия – 3.08,60.
Тройной прыжок
1. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,20.
2. Фабрицио Донато (Италия) – 17,13.
3. Макс Хесс (Германия) – 17,12.
Высота
1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32.
2. Робби Грабарж (Великобритания) – 2,30.
3. Павел Селиверстов (Беларусь) – 2,27.
Семиборье
1. Кевин Майер (Франция) – 6479.
2. Хорхе Уренья (Испания) – 6227.
3. Адам Хельцелет (Чехия) – 6110.
Женщины. 60 м
1. Аша Филип (Великобритания) – 7,06.
2. Олеся Повх (Украина) – 7,10.
3. Ева Свободова (Польша) – 7,10.
800 м
1. Селина Бюхель (Швейцария) – 2.00,38.
2. Шелайна Оскан-Кларк (Великобритания) – 2.00,39.
3. Анита Хинриксдоттир (Исландия) – 2.01,25.
3000 м
1. Лаура Майр (Великобритания) – 8.35,67.
2. Язмин Кан (Турция) – 8.43,46.
3. Эйлид Макколган (Великобритания) – 8.47,43.
Эстафета 4х400 м
1. Польша – 3.29,94.
2. Великобритания – 3.31,05.
3. Украина – 3.32,10.
Длина
1. Ивана Спанович (Сербия) – 7,24.
2. Лоррейн Уген (Великобритания) – 6,97.
3. Клаудия Салман-Рат (Германия) – 6,94.
4. Дарья Клишина (Россия) – 6,84.