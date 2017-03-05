Вяльбе: не вижу в Чекалёвой медальной цели на ОИ и не вижу в ней будущего

Президент Федерации лыжных гонок Россиисчитает, что не все лыжники должны продолжать тренироваться в группе«В принципе, работой Маркуса Крамера я очень удовлетворена. Сейчас оценка «пять» – это объективно. Но надо отметить, что никакого превозношения быть не должно. Я и ему говорю, что взять сливки и сделать из них сметану — это просто. А возьмите молоко 0% и попробуйте сделать сметану. Вижу сейчас ту же Полину Кальсину: это её уровень был до Маркуса, этот же уровень остался и сейчас. Непряева да, где-то зимой заболела, но она и в начале сезона не особо бегала, и сейчас то же самое. То есть проявления ярких сюжетов я не вижу. Честно скажу, вот сегодняшний результат Юли Чекалёвой – я приеду в Россию, позвоню их министру вологодскому и скажу: «Серёж, тренер такого уровня (Крамер) должен сконцентрироваться на тех, кто может принести нам медали на Олимпийских играх». Я не вижу в ней этой цели и не вижу в ней будущего. Поэтому у неё два варианта: либо она уходит к Акимову, либо идет на домашнюю подготовку. Точно так же планирую сделать с Полиной Кальсиной. Потому что на самом деле у него была очень большая команда в этом году», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».