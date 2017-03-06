Чавич: Фелпс, почему ты не высказывался против допинга, пока выступал?

Бывший сербский пловец Милорад Чавич прокомментировал недавние заявления легендарного американца Майкла Фелпса по поводу допинга. 23-кратного олимпийского чемпиона во время его выступлений некоторые подозревали в употреблении допинга.«Дорогой Майкл! Допинг всегда был проблемой, и лучше ситуация не становится. Но всех проверяют, кого-то чаще, чем других. Я помню, что Лэнса Армстронга однажды проверили три раза за один день. У него ничего не нашли. Бывает, что появляются новые виды допинга, которые мы пока не можем выявить.Мне интересно другое — почему ты стал ярым реформатором после того, как закончил карьеру? Почему раньше ты не поддерживал идею биопаспортов? Я этого не понимаю. Не хочу сказать, что ты всех обманывал. Безусловно, ты упорно тренировался и заслуженно прогрессировал — но то, как быстро ты восстанавливался, лежит в области научной фантастики. Хотелось бы мне знать, как ты это делал. Тем не менее надеюсь, ты преуспеешь в нынешней борьбе с допингом", — написал Чавич в своём «твиттере».