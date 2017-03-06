Слепцова: мой международный сезон завершен — сделала всё, что могла

Российская биатлонистка Светлана Слепцова пропустит остаток международного сезона, об этом спортсменка написала на своей странице в «инстаграме».
«Мой международный сезон завершен. Он был разный – медальный, трудный по-своему. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Спасибо вам болельщикам, я знаю, что есть те, кто искренне болеет и переживает. Я сделала всё, что могла.
Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз непростой период по части операции. Но все будет хорошо. Давайте жить на радуге, а не на зебре. До новых встреч», – написала Слепцова.
Фото доступно в «Инстаграме»